Алексей Миранчук: «В Америке нет такой сильной поддержки трибун, как в России»

Сборная России по футболу провела в октябре два домашних матча. Сначала подопечные Валерия Карпина выиграли в Волгограде у Ирана (2:1), а потом разгромили в Москве Боливию (3:0). Одним из участников обеих встреч стал выступающий в США за «Атланту Юнайтед» полузащитник Алексей Миранчук. Он вышел на замену во втором тайме матча с Ираном и отыграл полностью встречу с Боливией.
В интервью «Известиям» он подвел итоги этих игр, сравнил, как болеют на трибунах в России и США, прокомментировал недавний переход своего брата-близнеца Антона в московское «Динамо», оценил шансы «Локо» на чемпионство и перспективы нынешнего молодого лидера «железнодорожников» Алексея Батракова, а также поделился впечатлением от прошлогодней победы в плей-офф MLS над командой «Интер Майами», за которую выступает Лионель Месси.
— Какие итоги можете подвести после двух матчей за сборную?
— Очень рад, что сыграл за национальную команду. Всегда приятно выступать за сборную своей страны, стараюсь не пропускать ее матчи, если получаю вызов от главного тренера. Здесь удалось сыграть два матча с хорошими соперниками — Ираном и Боливией. Рад, что мы смогли довольно убедительно выиграть у них. И хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли на оба матча. Спасибо им за поддержку!
— Насколько боление на футболе в России похоже на то, как это происходит в США?
— Непохоже абсолютно.
— В чем разница?
— Там поход на стадион — это больше времяпрепровождение с семьей. В Америке нет такой сильной поддержки трибун, как в России или Европе. Да, отдельные люди, которые поддерживают, там есть, но всё равно это происходит с какими-то другими эмоциями.
— Меньше шума?
— Меньше шума, да. Это, наверное, основной фактор, отличающий футбол там от нашего.
— Уровень футбола, с которым вы столкнулись в матче с тем же Ираном, выше или ниже того, что в чемпионате MLS?
— Тут тяжело сравнивать. Из-за того, что сейчас у нас играли сборные, в составе которых собираются лучшие игроки страны — что у нас, что у соперника, а там в чемпионате клубный футбол. Это разные уровни в любом случае. И разная ответственность. Другое это всё.
— Как человеку, который всю карьеру в РПЛ провел в «Локомотиве», обидно, что ваш брат Антон год с лишним назад оказался не нужен клубу и сейчас вернулся в Россию, но уже в московское «Динамо»?
— Вы знаете, тяжело мне сейчас что-то говорить об этом. Говорю общими фразами, поскольку здесь сложно вдаваться в какие-то подробности и комментировать ситуацию. Но всё равно, насколько я знаю, Антона хорошо приветствовали болельщики «Локомотива», когда в последнем туре РПЛ он играл против них в составе «Динамо». И они по-прежнему к нему с теплом относятся. Насколько я понимаю, он расстался с ними на хорошей ноте и отношение к нему нормальное по сегодняшний день.
— Насколько на вас физически сказываются постоянные отъезды в сборную и возвращения из нее в клуб через океан, особенно как в прошлом ноябре, когда вы играли против Брунея (11:0) в Краснодаре, куда из-за отсутствия авиасообщения пришлось ехать чуть ли не сутки?
— Ну да, есть такие моменты. Просто надо чуть больше времени на восстановление и адаптацию. Но Валерий Георгиевич всё это прекрасно понимает и учитывает человеческий фактор. Поэтому дает какие-то дни на втягивание в тренировочный процесс. Иногда не задействует меня в первых играх. Хотя в этот октябрьский сбор меня в первом матче выпустили на замену против Ирана на 15−20 минут, но обычно я играю только второй матч. Так что даже хорошо, что в этот раз мне удалось сыграть в двух встречах, пусть одну из них и не полностью. В целом же процесс адаптации и подготовки к матчам у нас хорошо отлажен, поэтому длинные перелеты не сказываются очень сильно на моем состоянии. В этом плане всё хорошо.
— Внутри клуба общаетесь на тему отстранения российских команд от международных соревнований? Есть там среди игроков, тренеров и простых американцев какое-то отношение к происходящему?
— Это всё уже на протяжении многих лет происходит. А я перешел в «Атланту» только год назад. Могу сказать, что сильно там ситуация с отстранением не обсуждается. Как-то в отдельных случаях это упоминается. И насколько я понял из разговоров с ребятами в клубе, так как они сами спортсмены, им это тоже не очень нравится. Они с пониманием относятся ко мне и другим российским спортсменам. Им обидно, что мы не можем участвовать в крупных турнирах. Как мне кажется, как я чувствую, им обидно за нас, что такое происходит.
— Насколько чемпионат MLS сильнее или слабее РПЛ?
— Я в РПЛ давно не играл, так что сложно говорить, как они отличаются сейчас. Если сравнивать с той РПЛ, из которой я уезжал пять лет назад, то у нас в Премьер-лиге чемпионат чуть более закрытый. А там, за океаном, почти все команды больше играют в атакующий футбол.
— Но все-таки в России одно из последних московских дерби закончилось 5:3 — ваша бывшая команда «Локомотив» выиграла у команды вашего брата «Динамо».
— Да. Отдельные матчи в РПЛ бывают такими. Но опять же, я сравниваю не с нынешним чемпионатом России, а с тем, в котором играл перед отъездом в Италию. Тогда тоже были матчи, которые было интересно смотреть, с большим количеством голов. Но все-таки, по сравнению с тем чемпионатом, в MLS более атакующий футбол в целом. И много хороших качественных игроков по отдельности.
— Смотрите матчи нынешнего «Локомотива»? Верите, что он способен выиграть чемпионат в этом сезоне?
— Почему нет? Конечно, верю! Сейчас не все игры «Локомотива» смотрю. Но видел его последний матч с «Динамо». И мне понравилась игра команды. Она сейчас на ходу. С другой стороны, в прошлом сезоне «Локомотив» в первом круге тоже был на ходу, лидировал, а потом начался небольшой спад. Хочется пожелать, чтобы на протяжении всего сезона была стабильность. Тогда всё будет хорошо.
— Когда смотрите на игру Алексея Батракова в «Локомотиве» и пересекаетесь с ним в сборной, он не напоминает вам вас времен последних лет в России, когда вы выиграли чемпионат страны и несколько кубков?
— За Батракова всё говорят его результаты — голы и голевые передачи. А еще его желание показывать хороший футбол — я это вижу по совместным играм и тренировкам в сборной. А талантливому игроку только это и надо — большое желание и энтузиазм. У него всё это есть. Приятно за ним смотреть и приятно с ним играть.
— По общению с Батраковым как думаете, у него хватит характера, чтобы, к примеру, добиться достижений, сравнимых с вашими?
— Мы так сильно с ним не общаемся, но из того, что я вижу, он очень хороший парень. И воспитанный, что самое главное. Надеюсь, на него его успешные результаты не повлияют. И он останется хорошим человеком.
— У меня не было возможности поговорить с вами в ноябре прошлого года, когда ваша «Атланта Юнайтед» выбила из плей-офф MLS «Интер Майами» Лионеля Месси. Каково это обыгрывать команду с, возможно, лучшим футболистом планеты нынешнего века?
— Это произошло в прошлом сезоне и уже стало историей. Но могу сказать, что не только Месси был в этой команде. Он собрал вокруг себя много сильных игроков — возьмите того же Луиса Суареса. Мы долго здесь будем перечислять высококлассных футболистов «Майами». Поэтому приятно было остановить их в плей-офф как команду. Приятно то, что «Атланта» оказалась лучше «Майами» по итогам трех очных матчей. Это не может не радовать. Но в целом я бы продолжал радоваться, пока они — Месси и другие звезды из его команды — всё еще играют. И предпочитаю радоваться возможности смотреть на их игру и иногда выходить против них на поле.
Алексей Фомин