Алексей Миранчук: «В Америке нет такой сильной поддержки трибун, как в России»

— Ну да, есть такие моменты. Просто надо чуть больше времени на восстановление и адаптацию. Но Валерий Георгиевич всё это прекрасно понимает и учитывает человеческий фактор. Поэтому дает какие-то дни на втягивание в тренировочный процесс. Иногда не задействует меня в первых играх. Хотя в этот октябрьский сбор меня в первом матче выпустили на замену против Ирана на 15−20 минут, но обычно я играю только второй матч. Так что даже хорошо, что в этот раз мне удалось сыграть в двух встречах, пусть одну из них и не полностью. В целом же процесс адаптации и подготовки к матчам у нас хорошо отлажен, поэтому длинные перелеты не сказываются очень сильно на моем состоянии. В этом плане всё хорошо.