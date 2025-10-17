Дюков: «Сборная России прогрессирует. Стоит отметить высокое качество игры»

11
«Наша сборная прогрессирует. Стоит отметить, во-первых, достаточно высокое качество игры и желание, с которым ребята выходят на поле. Независимо от счета и статуса соперника, мы видим хорошую самоотдачу. Видно, с каким желанием ребята получают вызов и приезжают в сборную», — цитирует Дюкова РИА «Новости».
В октябре сборная России в BetBoom товарищеских матчах обыграла Иран (2:1) и разгромила Боливию (3:0). Всего национальная команда провела восемь матчей в 2025 году, в которых одержала шесть побед и дважды сыграла вничью.
С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Футбол, Товарищеские матчи,
14.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
Боливия
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Статистика
Россия
Боливия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
8
4
Угловые
1
5
Фолы
16
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
