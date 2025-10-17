Казахстан поднялся в рейтинге ФИФА после сенсации в отборе ЧМ-2026

В октябре команда провела два матча в отборочном цикле чемпионата мира-2026: 10 октября Казахстан разгромил дома Лихтенштейн со счётом 4:0, а спустя три дня сенсационно сыграл вничью на выезде с Северной Македонией — 1:1.