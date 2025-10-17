Казахстан поднялся в рейтинге ФИФА после сенсации в отборе ЧМ-2026

Подопечные Талгата Байсуфинова поднялись на три строчки и теперь занимают 115-е место.
В октябре команда провела два матча в отборочном цикле чемпионата мира-2026: 10 октября Казахстан разгромил дома Лихтенштейн со счётом 4:0, а спустя три дня сенсационно сыграл вничью на выезде с Северной Македонией — 1:1.
Лидером рейтинга остаётся Испания. При этом Аргентина, Нидерланды, Италия и Германия улучшили свои позиции, тогда как Франция и Бразилия откатились назад.
Рейтинг ФИФА от 17 октября
1. Испания — 1880.76
2 (+1). Аргентина — 1872.43
3 (-1). Франция — 1862.71
4. Англия — 1824.3
5. Португалия — 1778
6 (+1). Нидерланды — 1759.96
7 (-1). Бразилия — 1758.85
8. Бельгия — 1740.01
9 (+1). Италия — 1717.15
10 (+2). Германия — 1713.3
…115 (+3). Казахстан — 1168.47
Следующее обновление рейтинга ожидается 21 ноября.
Сборной Казахстана предстоит провести заключительный матч отборочного цикла против Бельгии — 15 ноября в Астане. Бельгийцы с 14 очками лидируют в группе J, а казахстанцы с 7 очками находятся на предпоследней, четвёртой строчке.