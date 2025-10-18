Газзаев: «Сейчас сборная России находится на правильном пути»

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России переместилась с 33-го на 30-е место после товарищеских матчей с Ираном (2:1) и Боливией (3:0). Российская команда впервые с июня 2016 года вошла в топ-30 мирового рейтинга, при этом из-за санкций ФИФА и УЕФА не может участвовать в международных турнирах.
"То, что команда, несмотря на отсутствие международных рейтинговых матчей, находится на 30-м месте, уже важно.
Что касается дальнейших перспектив, то тут говорить сложно. Важно то, что сейчас команда находится на правильном пути. Когда наша сборная будет играть с соперниками из первой десятки или двадцатки, тогда можно будет увидеть уровень притязаний на победы.
К сожалению, мы пока находимся в изоляции, и проведение контрольных матчей, которые сборная играет, для нас очень важно.
Я бы отметил еще и то, что сейчас появилась большая группа молодых, талантливых и очень перспективных футболистов. Видно, что выстраивается молодая и очень перспективная команда. Мы видим в этом плане работу тренерского штаба. Особенно приятна была по качеству и результату последняя игра с командой Боливии", — цитирует Газзаева ТАСС.