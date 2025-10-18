Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Газзаев: «Сейчас сборная России находится на правильном пути»

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев выразил мнение, что подъем сборной России на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) показывает, что национальная команда в плане развития находится на правильном пути.

Источник: Sport24

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России переместилась с 33-го на 30-е место после товарищеских матчей с Ираном (2:1) и Боливией (3:0). Российская команда впервые с июня 2016 года вошла в топ-30 мирового рейтинга, при этом из-за санкций ФИФА и УЕФА не может участвовать в международных турнирах.

"То, что команда, несмотря на отсутствие международных рейтинговых матчей, находится на 30-м месте, уже важно.

Что касается дальнейших перспектив, то тут говорить сложно. Важно то, что сейчас команда находится на правильном пути. Когда наша сборная будет играть с соперниками из первой десятки или двадцатки, тогда можно будет увидеть уровень притязаний на победы.

К сожалению, мы пока находимся в изоляции, и проведение контрольных матчей, которые сборная играет, для нас очень важно.

Я бы отметил еще и то, что сейчас появилась большая группа молодых, талантливых и очень перспективных футболистов. Видно, что выстраивается молодая и очень перспективная команда. Мы видим в этом плане работу тренерского штаба. Особенно приятна была по качеству и результату последняя игра с командой Боливии", — цитирует Газзаева ТАСС.