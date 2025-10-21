Ричмонд
В матче «Кайрат» — «Пафос» забили четыре мяча

Алматинский «Кайрат» в рамках третьего тура Юношеской Лиги УЕФА сыграл с кипрским «Пафосом», сообщают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча юношей казахстанского клуба с их сверстниками завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Еще до перерыва киприоты забили два гола. На восьмой минуте отличился Феррер Терронес, а на 43-й капитан Георгиос Михаэл. «Кайрат» отыграл один гол на 51-й минуте благодаря голу Абылая Толеухана.

Окончательный счет на 82-й минуте установил Марсело Алвес.

Таким образом, алматинцы потерпели третье поражение в рамках этой кампании. Ранее подопечные Жоры Аратюняна уступили на выезде португальскому «Спортингу» (3:2) и проиграли дома мадридскому «Реалу» (4:1).

Для «Пафоса» это первая победа. До этого киприоты проиграли на выезде греческому «Олимпиакосу» (4:0) и со счетом 3:0 уступили на своем поле сверстникам из «Баварии».