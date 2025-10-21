Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.01
X
3.55
П2
1.99
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.20
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.70
П2
6.09
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

Октябрьские матчи сборной России на ТВ посмотрело около 10 млн зрителей

Матч с Ираном занимает второе место по показателям телесмотрения на «Матч ТВ» за последние пять лет. Больше посмотрело только встречу Россия — Сербия в марте 2024 года — 5,79 млн.

Источник: РБК Спорт

Товарищеские матчи сборной России по футболу в октябре посмотрело по ТВ около 10 млн человек. Эти данные «РБК Спорт» предоставили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС со ссылкой на сводку Mediascope.

В октябре сборная России провела две игры, которые транслировались на «Матч ТВ».

Россия 10 октября на «Волгоград Арене» обыграла Иран со счетом 2:1. Этот матч в прямом эфире посмотрели на «Матч ТВ» 5,16 млн человек.

Матч с Ираном занимает второе место по показателям телесмотрения на «Матч ТВ» за последние пять лет. Больше посмотрело только встречу Россия — Сербия в марте 2024 года — 5,79 млн.

Россия 14 октября обыграла Боливию со счетом 3:0 на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Эту игру в прямом эфире посмотрело 4,48 млн человек.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.