Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
1.95
X
3.10
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
3
:
Брюгге
0
П1
1.00
X
18.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
5
:
Аякс
1
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
3
П1
68.00
X
25.00
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
3.45
X
2.70
П2
2.81
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
П1
1.67
X
3.40
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
0
:
Марсель
1
П1
3.42
X
3.15
П2
2.55
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
В РФС назвали препятствие для возвращения России на международные турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, в чем заключается главное препятствие для возвращения российских клубов и сборной на международную арену. Его заявление приводит «РБ Спорт».

Согласно его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) единолично принял решение об отстранении России, в чем и заключается главное проблема. А большая часть национальных футбольных федераций выступает теперь за возвращение России.

«Дальше возникает вопрос, как технически организовать возвращение, и появляется давление политических властей на УЕФА, в частности. Противоречие здесь в том, что УЕФА принял решение об отстранении России, не посоветовавшись с футбольными федерациями», — отметил Митрофанов.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.