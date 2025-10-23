В сборной Казахстана по футболу назначили нового тренера

Казахстанский специалист Андрей Ферапонтов назначен исполняющим обязанности старшего тренера молодёжной сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
50-летний специалист будет руководить командой в двух матчах квалификации к чемпионату Европы-2027 против Словакии (13 ноября) и Молдовы (17 ноября).
Помимо богатого опыта в клубном футболе, Ферапонтов ранее уже работал в молодёжной и юношеской сборной Казахстана (U-17) в роли ассистента старшего тренера.
Предыдущий наставник «молодёжки» Денис Мамонов покинул пост после четырех поражений подряд — двух в отборе Евро-2027 (от Англии и Андорры) и двух в товарищеских матчах с Узбекистаном.