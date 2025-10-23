Озвучена судьба Талгата Байсуфинова в сборной Казахстана

При Байсуфинове команда в октябре провела два матча и набрала 4 очка. В ноябре казахстанцы сыграют против Бельгии (15 ноября, дома) в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026, а также встретятся с Фарерскими островами (18 ноября) в товарищеском матче, который пройдёт на нейтральном поле — стадионе «Алдо Дросина» в хорватском городе Пула.
Ранее Байсуфинов уже дважды возглавлял сборную Казахстана — в 2016—2017 и 2020−2022 годах.
Текущее положение в группе J:
1. Бельгия — 14 очков (6 матчей)
2. Северная Македония — 13 очков (7 матчей)
3. Уэльс — 10 очков (6 матчей)
4. Казахстан — 7 очков (7 матчей)
5. Лихтенштейн — 0 очков (6 матчей).