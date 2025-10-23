Озвучена судьба Талгата Байсуфинова в сборной Казахстана

При Байсуфинове команда в октябре провела два матча и набрала 4 очка. В ноябре казахстанцы сыграют против Бельгии (15 ноября, дома) в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026, а также встретятся с Фарерскими островами (18 ноября) в товарищеском матче, который пройдёт на нейтральном поле — стадионе «Алдо Дросина» в хорватском городе Пула.