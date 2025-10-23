Ричмонд
Озвучена судьба Талгата Байсуфинова в сборной Казахстана

Талгат Байсуфинов останется в роли исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу, но только на ближайшие два матча, передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Эльдара Аманбаева.

Источник: Vesti.kz/Маржан Куандыкова

При Байсуфинове команда в октябре провела два матча и набрала 4 очка. В ноябре казахстанцы сыграют против Бельгии (15 ноября, дома) в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026, а также встретятся с Фарерскими островами (18 ноября) в товарищеском матче, который пройдёт на нейтральном поле — стадионе «Алдо Дросина» в хорватском городе Пула.

Ранее Байсуфинов уже дважды возглавлял сборную Казахстана — в 2016—2017 и 2020−2022 годах.

Текущее положение в группе J:

1. Бельгия — 14 очков (6 матчей)
2. Северная Македония — 13 очков (7 матчей)
3. Уэльс — 10 очков (6 матчей)
4. Казахстан — 7 очков (7 матчей)
5. Лихтенштейн — 0 очков (6 матчей).