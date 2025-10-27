Комментатор Гусев назвал сильнейшего тренера в истории России

— Эта игра, конечно, стоит особняком — и для болельщиков, и для меня. Прежде всего даже не потому, что мы обыграли чемпиона мира, а потому что российская сборная сделала это невероятным волевым усилием. Ведь мы стояли у последней черты — и в силу турнирной ситуации вообще, и по ходу самого матча.