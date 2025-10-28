Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.93
X
4.07
П2
1.58
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.36
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.25
П2
6.90
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.97
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Молодежная сборная России по футболу сыграет на международном турнире

Молодежная сборная России по футболу сыграет на международном турнире в Киргизии.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Молодежная сборная России, составленная из футболистов не старше 21 года, примет участие в международном турнире, который пройдет в киргизском городе Ош.

На турнире подопечные Ивана Шабарова сыграют с национальными командами Ирана, Бахрейна и Киргизии. Матчи состоятся 12, 15 и 18 ноября. Соперники будут представлены сборными из футболистов до 23 лет.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.