Молодежная сборная России по футболу сыграет на международном турнире

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Молодежная сборная России, составленная из футболистов не старше 21 года, примет участие в международном турнире, который пройдет в киргизском городе Ош.
На турнире подопечные Ивана Шабарова сыграют с национальными командами Ирана, Бахрейна и Киргизии. Матчи состоятся 12, 15 и 18 ноября. Соперники будут представлены сборными из футболистов до 23 лет.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.