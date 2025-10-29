Ричмонд
Куртукова исполнит гимн России перед началом матча со сборной Перу

Куртукова исполнит гимн России перед началом товарищеского матча со сборной Перу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Певица Татьяна Куртукова исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборных России и Перу по футболу, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Встреча против сборной Перу состоится 12 ноября на арене санкт-петербургского «Зенита». Также перед началом матча с песней «Поезда» выступит группа «Комната культуры».

Сборная Перу занимает 49-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россияне идут на 30-м месте.

В июне Куртукова исполнила песню «Матушка» перед началом товарищеского матча между сборными России и Нигерии (1:1), который прошел на московском стадионе «Лужники».

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах.

Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.61
П2
5.10