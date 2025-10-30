Эксперт оценил значение Зайнутдинова для сборной Казахстана

В этом году Бахтиёр из-за травм пропустил 5 из семи матчей национальной команды в отборе ЧМ. Туда же Бельгия, то есть, 6 из 8. А ведь Зайнутдинов важнейшая часть сборной — в этих двух матчах (против Лихтенштейна и Северной Македонии) казахстанцы набрали 4 очка, а Батека забил один мяч. Да и в целом он лучший бомбардир в нынешнем составе — 15 мячей в 44 матчах. Так что, быть может, будь Зайнутдинов в порядке, Казахстан мог бы выступить и успешнее", — написал он в своём телеграм-канале.