Эксперт оценил значение Зайнутдинова для сборной Казахстана

Международный журналист Александр Троицкий высказался о значении Бахтиёра Зайнутдинова для сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Бешикташ"

Зайнутдинов — лучший бомбардир

"Зайнутдинов опять пропустит матчи сборной Казахстана.

Заключительный матч отбора ЧМ против Бельгии футболист пропустит из-за перебора жёлтых, а товарняк с Фарерами — решил не рисковать, чтобы не усугублять недавнее повреждение.

В этом году Бахтиёр из-за травм пропустил 5 из семи матчей национальной команды в отборе ЧМ. Туда же Бельгия, то есть, 6 из 8. А ведь Зайнутдинов важнейшая часть сборной — в этих двух матчах (против Лихтенштейна и Северной Македонии) казахстанцы набрали 4 очка, а Батека забил один мяч. Да и в целом он лучший бомбардир в нынешнем составе — 15 мячей в 44 матчах. Так что, быть может, будь Зайнутдинов в порядке, Казахстан мог бы выступить и успешнее", — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что 15 ноября на «Астана Арене» казахстанская сборная сыграет против Бельгии в отборочном турнире чемпионата мира-2026, а 18 ноября в Пуле (Хорватия) проведёт товарищеский матч против Фарерских островов.