В сборной Узбекистана выступили с официальным заявлением по уходу тренера

"Помощник главного тренера сборной Узбекистана Тимур Кападзе подал заявление об уходе в руководство Федерации футбола Узбекистана, заявив о своем желании продолжить карьеру на новом этапе.
Руководство УФА с уважением отнеслось к его решению, поскольку специалист получил другое предложение и намерен продолжить тренерскую карьеру в качестве главного тренера.
Футбольная ассоциация Узбекистана выражает искреннюю благодарность Тимуру Кападзе за его вклад в развитие узбекского футбола и желает ему успехов в тренерской карьере", — гласит сообщение федерации.
Кападзе принял сборную Узбекистана в январе 2025 года, сменив на посту главного тренера словенца Сречко Катанеца. Под руководством Кападзе Узбекистан впервые в своей истории завоевал путевку на чемпионат мира по футболу.
В октябре новым наставником сборной Узбекистана стал итальянец Фабио Каннаваро, а Кападзе вошёл в его тренерский штаб. Но, как видно, последний ушёл из команды.
Кападзе известен казахстанским болельщикам по играм за «Актобе» в период 2012—2014 годов.