Сафонов пропустил тренировку сборной России по футболу

Голкипер ПСЖ прибудет в расположение команды позднее.

Источник: РИА "Новости"

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил тренировку сборной России по футболу в Новогорске, так как прилетит в расположение команды позже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По индивидуальной программе работают защитники Александр Черников и Руслан Литвинов, полузащитник Лечи Садулаев и нападающий Николай Комличенко. Отсутствуют на тренировке защитник Александр Сильянов и полузащитник Дмитрий Баринов.

Сафонов присоединится к команде в Санкт-Петербурге. 12 ноября сборная России на «Газпром-Арене» сыграет с командой Перу, 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи встретится с командой Чили.

