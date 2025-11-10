НОВОГОРСК /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил тренировку сборной России по футболу в Новогорске, так как прилетит в расположение команды позже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
По индивидуальной программе работают защитники Александр Черников и Руслан Литвинов, полузащитник Лечи Садулаев и нападающий Николай Комличенко. Отсутствуют на тренировке защитник Александр Сильянов и полузащитник Дмитрий Баринов.
Сафонов присоединится к команде в Санкт-Петербурге. 12 ноября сборная России на «Газпром-Арене» сыграет с командой Перу, 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи встретится с командой Чили.