«У Станковича накипело, так бывает. Меня тоже могут вывести из себя вопросы». Интервью Карпина

Главный тренер сборной России — о легионерах, выходных и пиве.

Источник: Спорт-Экспресс

На этой неделе сборная России проведет последние матчи в 2025 году. В среду национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге против Перу, а уже в субботу примет команду Чили в Сочи.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов «СЭ» в эксклюзивном интервью.

— После первого круга в «Спартаке» не забил ни один россиянин. Для вас, как для главного тренера сборной России, это проблема?

— В атаке у «Спартака» играют не российские футболисты. Какая может быть проблема? Зато у них есть защитники. И пусть лучше будут защитники, которые не забивают, но хорошо обороняются.

— Есть мнение, что это уже не «Спартак» Москва, а «Спартак» Буэнос-Айрес. И это кажется проблемой.

— У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Ну, и?.. Что есть, то есть.

— Деяна Станковича вывели вопросом про крики в адрес судей. Есть вопрос, который может вас вывести? И понимаете ли вы Станковича?

— Вывести может, но смотря в какой момент. Бывает, что тренеры срываются. Накипело. Может быть, после поражения Деян так бы не сказал, а после победы — говорит.

— Вы говорили на пресс-конференции, что хотите к жене и дочке.

— Это Станкович сказал, что хочет к жене и дочке. Но я тоже хочу.

— Что бы вы делали в международную паузу, если бы не сборная? Например, в идеальной картине мира.

— Не в идеальной картине, а у любого тренера, который не совмещает. У меня было бы четыре дня отпуска.

— Вам нужны эти выходные сейчас?

— Мне они всегда нужны, не только сейчас.

— Врач сборной России Михаил Вартапетов говорил, что у пива есть плюсы для восстановления. Но в сборной его употребление не принято. Почему? Ваш личный запрет?

— Когда можно себе позволить? В какой момент?

— Например, игроки сборной возвращаются после второй игры из условного Катара. И выпили пива в аэропорту.

— Могут позволить, ничего за это не будет.

— Какая дозировка алкоголя разумная для игрока сборной России?

— Что значит разумная? У каждого своя. Один понюхал пробку — и уже пьяный, а другой три литра выпьет — и ничего.

— Если вы увидите игрока сборной после второго матча в аэропорту с пивом, что ему будет?

— После игры никаких вопросов к нему.

— Вокруг форварда «Динамо» Муми Нгамале очень много разговоров. Это на него влияет?

— Вы как думаете? Конечно, влияет, сто процентов. А он играет?

— Что ему будет за нарушения режима?

— Это вопрос к клубу, не ко мне.

— У вас есть ощущение, что российский футбол пытаются загнать в рамки, как-то повлиять в последнее время?

— На футбол просто обращают внимание, потому что это самый популярный вид спорта. И это нормально. До этого было то же самое, был лимит, потом он изменился. Сейчас опять новый. Сколько мы уже лимитов пережили?

— Что делать?

— Ничего, играть в футбол.

