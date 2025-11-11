Сборная Чили прилетела в Сочи на товарищеский матч с командой России

«Команда уже в Сочи, все хорошо. Задержка рейса в Стамбуле была связана с тем, что наш самолет не был готов к полету.



Сегодня у сборной Чили запланирована первая тренировка, которая пройдет в 18:00 на тренировочной базе футбольного клуба “Сочи”, — сказал Муньос в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.