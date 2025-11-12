В Перу смена поколений. Против России сыграют вратарь-легенда, дебютант из Германии и форвард московской «Родины»

Золотая эпоха
Летом 2018-го на домашнем ЧМ у нас была возможность наблюдать за сборной Перу в один из лучших периодов ее истории. Инки пробились на мировое первенство впервые с 1982 года, а мечту нации воплотил в жизнь Рикардо Гарека. Аргентинский специалист словно отдавал Перу долг за отборочный турнир на ЧМ-1986. Тогда в решающем матче с перуанцами будущие чемпионы были в шаге от провала, но путь в Мексику им открыл гол Гареки (2:2).
Это были мгновения триумфа, а через несколько месяцев Рикардо пережил самое горькое разочарование в карьере, так как Карлос Билардо не включил его в заявку Аргентины на финальный турнир. Чтобы все-таки побывать на ЧМ, пришлось ждать 32 года и приехать в Россию уже в новом качестве. Кстати, в Перу, помня давнюю историю, назначение Гареки болельщики встретили в штыки, однако новый тренер начал с бронзы Кубка Америки — 2015. А потом были мировое первенство и серебро КА-2019.
Сказочный роман закончился досадным поражением в межконтинентальных стыках с Австралией. Перуанцы уступили в серии пенальти и не попали на ЧМ-2022, а Гарека, несмотря на желание продолжить работу, не смог найти с федерацией общего языка по условиям нового контракта. Пострадали от этого расставания все. Гарека провалился в сборной Чили, а его бывшая команда снова проехала мимо чемпионата мира и с нолем забитых мячей стала последней в группе на КА-2024.
Само собой, данный процесс сопровождался типичной для Южной Америки чехардой с тренерами. Отборочный цикл инки начали под руководством своего бывшего капитана Хуана Рейносо. Потом его сменил уругваец Хорхе Фоссати, а когда шансы на выход были окончательно потеряны, к работе приступил Оскар Ибаньес, который ранее трудился в национальной команде с вратарями, помогая Гареке и его предшественнику Серхио Маркаряну. Одно из перуанских изданий охарактеризовало общий тон реакции на назначение Ибаньеса фразой «всеобщее удивление» и подсчитало, что за время самостоятельной работы с клубами Ибаньес набрал всего 48 процентов очков.
Без лучшего бомбардира и ветеранов
Впрочем, Ибаньес работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Теперь та же приставка фигурирует в должности Мануэля Барретто. Он сменил своего предшественника в середине сентября — сразу по окончании отборочного цикла. С новым тренером команда провела всего один матч, уступив в прошлом месяце Чили (1:2). Уже тогда обращало на себя внимание отсутствие в заявке ряда ветеранов и именитых легионеров.
Тот же подход применялся и перед поездкой в Россию, хотя в стране недоумевали, узнав, что вне заявки остались играющие сейчас на родине экс-защитник «Рубина» Самбрано и лучший снайпер в истории инков Паоло Герреро, который здорово проявляет себя в «Альянсе» даже на пороге 42-го дня рождения. Сам форвард, впрочем, заявил, что нужно дать шанс молодым.
А потом развернутый комментарий дал Барретто: «Абсолютное уважение и восхищение. У меня была возможность играть с Герреро за сборную на предолимпийском турнире среди команд до 20 лет и увидеть, насколько он профессионален. Паоло — прекрасный пример. Но нам нужно увеличить количество игроков, которые смогут продолжить карьеру в лигах, где играл Герреро. Необходимо продолжить этот этап, чтобы национальная сборная всегда оставалась привилегированным местом и источником вдохновения для тех талантливых футболистов, которые в настоящее время выступают в национальной лиге, но имеют потенциал и возможность играть за рубежом. Перу необходимо добавить несколько игроков, чтобы быть в лучшей форме к 2027 году, когда пройдет следующий официальный матч. Если мы не начнем работать над этим сейчас, мы проиграем».
В сборную — из Первой лиги
Впрочем, одну легенду в России мы снова увидим. Речь о 35-летнем голкипере Гальесе, который недавно был шокирован новостью о том, что после многолетнего сотрудничества с ним не продлил контракт «Орландо». А из немногочисленных легионеров обращают на себя внимание два защитника — Норьега из «Гремио» и Маркос Лопес из «Копенгагена». Хорошая репутация и у форварда «Риги» Гримальдо, однако он выпал из заявки по итогам медицинского обследования.
Нам же лучше других знаком вернувшийся в сборную после паузы Йорди Рейна. 32-летний форвард не построил в России карьеру уровня своего соотечественника Фарфана, однако неплохо выглядит, выступая в Первой лиге за «Торпедо» и столичную «Родину». Как и большинство легионеров, он прибудет в расположение сборной самостоятельно, тогда как игрокам из перуанского чемпионата пришлось перекраивать планы, так как у компании, которая готовилась организовать коммерческий рейс в Россию, возникли логистические проблемы.
Возвращаясь же к теме смены поколений, следует обратить внимание на совсем юных 18-летних Айзеле (родился в Германии) и Андреалли, которые выступают за молодежки «Айнтрахта» и «Комо». А главный герой в перуанских СМИ — 23-летний вице-капитан «Нюрнберга» Фабио Грубер. В случае с уроженцем немецкого Аугсбурга федерация использовала тот же ход, что в свое время с итальянским форвардом Лападулой. Матери этих игроков — перуанки, что и позволило натурализовать игроков. Кстати, мама Грубера мечтала о том, что сын сыграет за сборную ее родины, и, похоже, она впервые увидит этот счастливый момент в Санкт-Петербурге.
Андрей Кузичев