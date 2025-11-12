В Перу смена поколений. Против России сыграют вратарь-легенда, дебютант из Германии и форвард московской «Родины»

А потом развернутый комментарий дал Барретто: «Абсолютное уважение и восхищение. У меня была возможность играть с Герреро за сборную на предолимпийском турнире среди команд до 20 лет и увидеть, насколько он профессионален. Паоло — прекрасный пример. Но нам нужно увеличить количество игроков, которые смогут продолжить карьеру в лигах, где играл Герреро. Необходимо продолжить этот этап, чтобы национальная сборная всегда оставалась привилегированным местом и источником вдохновения для тех талантливых футболистов, которые в настоящее время выступают в национальной лиге, но имеют потенциал и возможность играть за рубежом. Перу необходимо добавить несколько игроков, чтобы быть в лучшей форме к 2027 году, когда пройдет следующий официальный матч. Если мы не начнем работать над этим сейчас, мы проиграем».