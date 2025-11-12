Соперник из конкурентной среды. Российские футболисты сыграют с перуанцами

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Наиль Умяров по второй раз подряд проводит сборы с национальной командой. Он рассказал, что хорошо адаптировался в сборной, и отметил сильные стороны перуанцев. «Настроение супер, боевое, предыгровое, будем стараться победить. Что касатся футболистов Перу, не могу сказать, что кого-то конкретно знаю, могу сказать, что посмотрели теорию в атаке и обороне, — сказал он журналистам. — Хорошая добротная команда, которая в конкурентной среде играет с хорошими сборными, завтра будет интересно. Адаптация в сборной прекрасно проходит, все ребята и тренерский штаб хорошо приняли, все на самом высоком уровне, атмосфера и все вокруг».