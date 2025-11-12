Валерий Карпин планирует завершить тренерскую карьеру до 60 лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин планирует работать до 60 лет. Об этом он рассказал ТАСС.
«Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю — до 60 лет», — сказал 56-летний Карпин.
Карпин работает главным тренером с 2009 года, когда возглавил московский «Спартак». Затем он работал в испанской «Мальорке», армавирском «Торпедо», «Ростове». Сборную России он возглавляет с 2021 года. Летом 2025 года совмещает работу в национальной команде и «Динамо».
