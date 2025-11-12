Ричмонд
Карпин назвал идеальных соперников для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл, каких соперников для национальной команды он считает идеальными. Его слова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Кто идеальный соперник для сборной России? Их много — топ-10 рейтинга ФИФА. Не знаю, кто сейчас там, но Испания, Франция, Аргентина, Бразилия — точно да», — заявил он.

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

12 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Перу. Игра, которая состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начнется в 20:00 по московскому времени. В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

