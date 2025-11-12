Кержаков может догнать Дзюбу по голам за сборную России: «Справедливость восторжествовала»

В 2005 году арбитры ошибочно записали гол Кержакова в матче с Германией на Андрея Аршавина. По данным инсайдера Ивана Карпова, вскоре в ФИФА должно поступить официальное обращение, после которого гол с высокой вероятностью перепишут на Кержакова, что позволит ему сравняться с Дзюбой по забитым мячам за сборную.
"Справедливость восторжествовала. Круто, что подняли архивы, ведь я помню, что забил тогда честный гол. Не просто так катился, боялся что кто-то может помешать.
У меня так же забрали один гол в «Зените», кстати: сначала записали на меня, а потом выяснилось, что последнее касание было у другого игрока.
Классно, если бы мне вернули этот гол за сборную России и мы с Дзюбой бы опять поравнялись. Не знаю, будет ли у Артема еще один шанс вырваться вперед, но сама ситуация прикольная", — приводит слова Кержакова Карпов в своем телеграм-канале.