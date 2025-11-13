«Не поедет на чемпионат мира». Анчелотти сделал заявление о звезде сборной Бразилии

«Эндрик не поедет на чемпионат мира? Он очень важный игрок, настоящий талант. Мы его оцениваем. Но это неправда, что я говорил, что Эндрик должен покинуть “Реал Мадрид”, чтобы поехать на ЧМ. Это вопрос между “Реалом” и игроком. Те, кто утверждают, что я это сказал, ошибаются», — цитирует слова Анчелотти MadridXtra.