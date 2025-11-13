Ричмонд
«Не поедет на чемпионат мира». Анчелотти сделал заявление о звезде сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии итальянский специалист Карло Анчелотти высказался о ситуации форварда мадридского «Реала» Эндрика Фелипе в национальной команде, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

«Эндрик не поедет на чемпионат мира? Он очень важный игрок, настоящий талант. Мы его оцениваем. Но это неправда, что я говорил, что Эндрик должен покинуть “Реал Мадрид”, чтобы поехать на ЧМ. Это вопрос между “Реалом” и игроком. Те, кто утверждают, что я это сказал, ошибаются», — цитирует слова Анчелотти MadridXtra.

С тех пор как экс-наставник «королевского клуба» возглавил пятикратных чемпионов мира, 19-летний нападающий ни разу не был приглашён в сборную. При первом возможном приглашении тренер подчеркнул, что для попадания в команду игрок должен регулярно получать игровую практику в клубе. Тогда его слова вызвали резонанс, ведь Анчелотти только что покинул «Реал», где сам не предоставлял молодому нападающему стабильных минут на поле.

«Ему следует обсудить всё с клубом и принять наилучшее решение для себя и для “Реала”. Я бы никогда не советовал “Реалу”, что делать с одним из их игроков. Клуб прекрасно знает, что ему нужно делать», — добавил итальянец.

Стоит отметить, что смена тренера в мадридском гранде, несмотря на надежды Эндрика, не сказалась положительно на его карьере. Новоиспечённый баскский наставник Хаби Алонсо предоставил футболисту лишь 11 минут на поле с момента старта сезона, который начался в августе.

Как сообщалось ранее, Фелипе намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно, чтобы успеть набрать форму в новой команде и получить заветный вызов на мундиаль. По данным источников, бразилец уже договорился с французским «Лионом» и ждёт подтверждение перехода на правах аренды.

Чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля следующего года и пройдёт в Мексике, США и Канаде.