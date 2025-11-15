Хорватия едет на чемпионат мира, для Германии и Нидерландов все решится в последнем туре

С не меньшими проблемами столкнулась в пятницу Словакия, от которой регулярно отворачивалась удача. В первом тайме в штангу выстрелил Стрелец. Во втором — дважды после штрафных Хараслина с левого фланга взятие ворот отменялось из-за вмешательства ВАР. В качестве причин фигурировали офсайд мешавшего вратарю Шкриньяра и рука Стрелеца, от которой мяч влетел в сетку. Для Северной Ирландии даже забрезжила надежда зацепиться в последнем туре за второе место, однако в добавленное время мечты были разбиты ошибкой Пикока-Фаррелла. Голкипер не добрался до мяча при подаче углового и фактически подарил гол Бобчеку. Стадион в Кошице буквально сошел с ума от счастья. Словакия точно в стыках, а на первое место ее выведет только гостевая победа над Германией. Северная Ирландия, кстати, вряд ли сильно расстроена — она выходит в стыки благодаря рейтингу Лиги наций.