Виктор Гусев оценил слова Карпина про «Динамо» и сборную России: «Нельзя такие вещи спрашивать»

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев отреагировал на недавнее высказывание главного тренера московского «Динамо» и сборной России Валерия Карпина.

Источник: Sport24

Ранее Карпин назвал сборную России своим основным местом работы, а «Динамо» — совмещением.

«Он же это заявил, находясь в расположении сборной. Представьте, какие вопросы последуют от РФС, если Карпин, находясь в расположении национальной команды, объявит, что сборная для него — не главное. Сам вопрос странно задан. Нельзя такие вещи спрашивать», — заявил Гусев в интервью «Евро-Футбол.ру».

В субботу, 15 ноября, сборная России проиграла команде Чили со счетом 0:2 в товарищеском матче в Сочи.

Россия
0:2
Первый тайм: 0:1
Чили
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Валерий Карпин
Николас Кордова
Голы
Чили
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
Статистика
Россия
Чили
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
2
2
Угловые
6
3
Фолы
5
17
Офсайды
1
2
