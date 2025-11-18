Чем я не казахстанец? Большое интервью Жукова — о сборной Казахстана и не только

Даже если я такую большую роль и не сыграл в сборной, то травмы, то невызов, я всё равно одержал большую победу, вернувшись в сборную. Многие были против этого. И я рад, что я победил в этом плане. Чем я не казахстанец? У меня такие же (возможности), я родился в Казахстане, это моя земля тоже. И кто-то решил просто сказать мне «Нет». И я очень рад, что получилось то, за что я молился, просто ничего не говорил, и это сбылось. Думаю, что ещё всё впереди.