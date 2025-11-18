Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
42.00
X
6.00
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швеция
0
:
Словения
1
П1
28.00
X
4.25
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
21.00
X
1.75
П2
3.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Шотландия
1
:
Дания
1
П1
3.65
X
1.97
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Болгария
2
:
Грузия
0
П1
1.05
X
20.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Испания
2
:
Турция
2
П1
2.06
X
2.30
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
6.30
X
3.05
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Румыния
5
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Уэльс
6
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Одним голом обернулся последний матч сборной Казахстана в 2025 году

Сборная Казахстана по футболу уступила в товарищеском матче команде Фарерских островов, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча прошла в Пуле (Хорватия) и завершилась в пользу островитян со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Петур Кнудсен. Он отличился на 25-й минуте.

Отметим, что это был последний матч национальной команды в 2025 году.

Напомним, игра с Фарерам прошла спустя три дня после сенсационной ничьей с Бельгией (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2025. Игра состоялась 15 ноября в Астане.

Согласно требованиям УЕФА, каждая сборная должна провести десять матчей в календарном году. Казахстан уже провёл восемь игр отбора, а также товарищеский матч с Беларусью (1:4).