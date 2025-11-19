Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

В сборной Казахстана отреагировали на поражение от Фарерских островов

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов подвёл итоги товарищеского матча с командой Фарерских островов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Маржан Куандыкова

Встреча, прошедшая в Пуле (Хорватия), завершилась поражением Казахстана со счётом 0:1.

"Все мы готовились на победу. Но сегодняшняя игра показала, что у нас есть некоторые проблемы: где-то не хватило лёгкости, где-то креативных игроков впереди. Жумат и Астанов горели желанием играть, перед матчем мы с ними говорили. Во время перерыва дали игрокам установку, чтобы поменьше находились на фланге и продвигались в центр.

Каиров и Жагоров постоянно высоко поднимаются, и они оказывают давление на соперников. Оба фланга работали, особенно слева, где действовал Жагоров. Багдат тоже поддерживал свой фланг.

У нас была ротация, на замену выпустили Аширбека, чтобы он играл в атаке, так как Алип закрывал фланг. Однако проиграли. Конечно, болельщики разочарованы, и мы перед ними извиняемся. Но Фареры — команда сильная, и не стоит лишний раз напоминать, кого они обыграли.

Вместо Эльхана в атаку в пару к Каримову выпустили Омиртаева. С установкой, что Оралхан должен начинать с фланга, но забегать в центр. В конце вместо Карамана выпустили Турсынбая, пусть это и не его позиция. Но я знал, что он хорошо играет в атаке, тем более он высокий и играет на втором этаже. Но у нас была нехватка креативных атакующий игроков", — сказал Байсуфинов на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что это была заключительная игра сборной Казахстана в 2025 году. И пока неясно, останется ли Байсуфинов у руля национальной дружины.