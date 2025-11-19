Итальянский тренер объявил об уходе из сборной Узбекистана по футболу

Напомним, под руководством Тимура Кападзе сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путёвку на чемпионат мира по футболу. Это произошло после матча квалификации против ОАЭ 5 июня — ничья 0:0 позволила команде набрать 18 очков и закрепиться на втором месте в группе A, обеспечив выход на ЧМ-2026.