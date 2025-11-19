Сборная Казахстана узнала место в рейтинге ФИФА после сенсации в отборе ЧМ-2026

Сборная Казахстана провела два ноябрьских поединка. В заключительном туре отбора на ЧМ-2026, состоявшемся 15 ноября, команда Талгата Байсуфинова сотворила сенсацию, сыграв 1:1 с лидером группы — сборной Бельгии. Причём последние десять минут казахстанцы провели в меньшинстве после удаления вингера «Тобола» Ислама Чеснокова.