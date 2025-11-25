У экс-тренера сборных Дании и Норвегии по футболу диагностировали рак

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. У бывшего главного тренера футбольных сборных Норвегии, Дании и Исландии Оге Фритьофа Харейде диагностирован рак мозга, сообщил сын норвежца Бендик Харейде.
Как отмечает сын 72-летнего специалиста, первые симптомы и подозрения на болезнь проявились в июле. После этого тренер принял участие в матче звезд клуба «Мольде», за который выступал во время карьеры футболиста. Затем семья специалиста отправилась в больницу, где врачи диагностировали экс-тренеру рак мозга.
«У него был обнаружен рак мозга. Это стало шоком для меня и для всей семьи. Ему удается говорить, но у него проблемы с речью. Это происходит в результате сочетания болезни и лекарств», — приводит слова Харейде-младшего NRK.
Харейде на протяжении игровой карьеры выступал в составе норвежских «Хёдда» и «Мольде», а также в английских командах «Манчестер Сити» и «Норвич Сити». В качестве тренера Харейде возглавлял норвежские «Мольде», «Русенборг» и «Викинг», датский «Брондбю», шведские «Хельсингборг», «Мальмё» и «Эргрюте», а также сборные Норвегии, Дании и Исландии.