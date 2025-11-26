Карпин рассказал, какой совет от Симоняна стал для него главным

16
23 ноября Симонян скончался на 100-м году жизни.
— Буквально на днях виделись… Дверь его кабинета часто была открыта — Никита Павлович всегда там работал. Заходил к нему поздороваться, какими-то фразами обменяться по поводу матчей.
— Он советовал вам что-то по игрокам?
— По игрокам — нет. Самый главный его совет: «Береги себя и нервы».
— Получается?
— Не всегда.
— Никита Павлович — уникальный: в 99 лет приезжал в офис, а какая ясность ума!
— Это правда вызывало восхищение и восторг. Дай Бог мне через 20 лет быть в таком состоянии.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше