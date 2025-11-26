Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.90
П2
14.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Пафос
0
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.50
П2
1.20
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
4.80
П2
1.30
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Локомотив
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.59
П2
7.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.64
П2
3.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.64
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.28
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.73
П2
1.62
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.42
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.89
П2
6.33
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Карпин рассказал, какой совет от Симоняна стал для него главным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о Никите Симоняне.

16

23 ноября Симонян скончался на 100-м году жизни.

— Буквально на днях виделись… Дверь его кабинета часто была открыта — Никита Павлович всегда там работал. Заходил к нему поздороваться, какими-то фразами обменяться по поводу матчей.

— Он советовал вам что-то по игрокам?

— По игрокам — нет. Самый главный его совет: «Береги себя и нервы».

— Получается?

— Не всегда.

— Никита Павлович — уникальный: в 99 лет приезжал в офис, а какая ясность ума!

— Это правда вызывало восхищение и восторг. Дай Бог мне через 20 лет быть в таком состоянии.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше