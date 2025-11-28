Ричмонд
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.25
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.90
П2
2.31
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.92
П2
5.13
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Ренн
П1
X
П2
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.95
П2
3.91
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Утрехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
4
:
Зальцбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
ФКСБ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Лион
6
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Самсунспор
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
0
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2

Российский вратарь выиграл юношеский ЧМ в составе сборной Португалии

17-летний Александр Твердохлебов, у которого есть португальское и российское гражданство, сыграл на турнире в Катаре один матч.

Источник: Соцсети

Юношеская сборная Португалии, за которую выступал российский голкипер Александр Твердохлебов, выиграла чемпионат мира (футболисты до 17 лет), проходивший в Катаре.

В финальном матче португальцы обыграли команду Австрии со счетом 1:0.

17-летний Твердохлебов провел на турнир один матч — на групповом этапе, против Новой Каледонии (6:1).

Твердохлебов родился в Лагоа, у него двойное гражданство — португальское и российское.

Ранее в этом году Твердохлебов выиграл вместе с юношеской сборной Португалии чемпионат Европы (U-17), хотя на турнире не провел ни одного матча.

Твердохлебов выступает за юношескую команду лиссабонского «Спортинга».