Более 700 тысяч билетов продали на Арабский кубок по футболу

Первый матч арабского футбольного турнира этого года между командами Катара и Палестины пройдет на построенном к чемпионату мира 2022 года стадионе Аль-Бейт в виде бедуинского шатра на севере Катара. Этот стадион может вместить 60 тысяч зрителей.