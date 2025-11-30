МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Футболистки сборных России и КНДР сыграли вничью в товарищеском матче.
Встреча в Пхеньяне завершилась со счетом 1:1. В составе сборной России мяч забила Владислава Буткевич (34-я минута). У команды КНДР отличилась Хак Ли (90).
Ранее, 27 ноября, россиянки уступили сборной КНДР со счетом 5:2 в первом запланированном матче.
Сборная КНДР занимает десятое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда является трехкратным чемпионом Азии (2001, 2003, 2008) и трехкратным победителем футбольного турнира на Азиатских играх 2002, 2006 и 2014 годов.
Россиянки располагаются на 28-м месте в рейтинге сборных. ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальные команды проводят только товарищеские матчи.