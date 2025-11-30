Футболистки сборных России и КНДР сыграли вничью в товарищеском матче

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.75
П2
8.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.80
П2
1.77
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.15
П2
1.40
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
1
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.10
П2
10.75
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.48
П2
4.50
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.56
П2
3.35
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов
1
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.55
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
0
:
Динамо
1
Все коэффициенты
П1
7.96
X
3.87
П2
1.55
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Вильярреал
2
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.33
П2
1.35
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.60
П2
2.51
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.11
П2
4.90
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.35
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.20
П2
11.00
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.99
П2
1.72
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.54
X
3.81
П2
1.82
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.54
П2
2.91
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.25
П2
2.35
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.07
П2
3.75
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.06
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.49
П2
3.76
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.55
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.95
П2
3.15
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.04
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.47
X
5.45
П2
1.45
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Футболистки сборных России и КНДР сыграли вничью в товарищеском матче

Футболистки сборных России и КНДР сыграли со счетом 1:1 в товарищеском матче.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Футболистки сборных России и КНДР сыграли вничью в товарищеском матче.

Встреча в Пхеньяне завершилась со счетом 1:1. В составе сборной России мяч забила Владислава Буткевич (34-я минута). У команды КНДР отличилась Хак Ли (90).

Ранее, 27 ноября, россиянки уступили сборной КНДР со счетом 5:2 в первом запланированном матче.

Сборная КНДР занимает десятое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда является трехкратным чемпионом Азии (2001, 2003, 2008) и трехкратным победителем футбольного турнира на Азиатских играх 2002, 2006 и 2014 годов.

Россиянки располагаются на 28-м месте в рейтинге сборных. ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальные команды проводят только товарищеские матчи.