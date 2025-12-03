Решена судьба назначения иностранного тренера в сборную Казахстана

Для Байсуфинова это далеко не первый опыт руководства главной командой страны — он уже возглавлял сборную в 2016—2017 и 2020−2022 годах. Теперь ему предстоит готовить Казахстан к новому сезону Лиги наций. Основная задача — выход в Лигу B.