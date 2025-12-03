Решена судьба назначения иностранного тренера в сборную Казахстана

По информации источника, в КФФ отказались от идеи приглашения иностранного специалиста. В Федерации сочли нецелесообразным тратить значительные суммы на контракт с зарубежным тренером, тогда как текущий штаб демонстрирует удовлетворительные результаты.
Иностранные кандидаты отодвинуты на второй план
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к ряду иностранных специалистов — в числе возможных вариантов назывались итальянец Массимо Каррера и поляк Михал Пробеж. Однако после внутренних обсуждений федерация решила доверить команду местному тренеру.
Почему выбор пал на Байсуфинова
В КФФ довольны динамикой и качеством игры под руководством Байсуфинова. Под его началом сборная Казахстана:
- сыграла вничью с Бельгией и Северной Македонией,
- обыграла Лихтенштейн,
- уступила Фарерским островам в товарищеском матче,
- набрала четыре очка в двух октябрьских играх,
- в ноябре вновь сыграла вничью с Бельгией в квалификации ЧМ-2026 (1:1),
- а затем минимально проиграла Фарерам в товарищеской встрече в хорватской Пуле.
Тренер возвращается к работе со сборной
Для Байсуфинова это далеко не первый опыт руководства главной командой страны — он уже возглавлял сборную в 2016—2017 и 2020−2022 годах. Теперь ему предстоит готовить Казахстан к новому сезону Лиги наций. Основная задача — выход в Лигу B.