Казахстан обыграл Украину и сыграет с Мексикой в полуфинале чемпионата мира

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии буллитов удачливее оказались казахстанцы — 2:1.
Счёт открыл Денис Хруль на 22-й минуте, а Фарзад Ескелди на 37-й минуте провёл ответный мяч.
В серии буллитов у победителей отличились Куаныш Бегалин и Бекруз Пишкар. В составе украинцев свой гол забил Евгений Смоловик.
В полуфинале сборная Казахстана встретится с Мексикой, которая в четвертьфинале победила Болгарию со счётом 4:2. В другом матче ½ финала сыграют Польша и Нидерланды.
Сокка — это командная игра, похожая на мини-футбол, но с шестью игроками в команде и полем большего размера. Каждый матч состоит из двух таймов по 25 минут, а на поле, помимо вратаря, играют пять полевых игроков.