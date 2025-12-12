Сёмин: Сборная России не стояла на месте в 2025 году

«Сборная России провела нормальный рабочий год. Были хорошие товарищеские матчи, были не очень хорошие. Одни соперники были неплохими, другие — слабыми. Но вообще всё двигалось вперёд. Сборная России не стояла на месте в 2025 году. И не упала в таблице рейтингов ФИФА», — сказал Сёмин Metaratings.ru.
В 2025 году Россия провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.
Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.
