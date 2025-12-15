Черчесов удивил заявлением о работе в сборной Казахстана

«Я Марата Быстрова из сборной Казахстана всё время называл Володькой. Я уже после тренировки сам себя спрашиваю, Саламыч, ты один раз ошибся, второй раз, но в сороковой раз уже самому неудобно. Я ему кричу: “Володя!”, а он на меня не реагирует, особенно в первой игре, это было заметно, когда он пробегал мимо меня», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».