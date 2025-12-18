Агкацев — о дебютном вызове в сборную России: «Мечта детства»

"С раннего детства прямо это была очень большая моя мечта, попасть в сборную России. Я плавно к ней шел. Когда начался прошлый сезон, я прям бредил попасть в сборную России.



Мы начали сезон, я начал полноценно играть, я понимал, что все зависит от меня. Буду показывать уровень, обязательно меня вызовут в сборную. Потому что, тем более, с Виталием Кафановым я хорошо был знаком, мы были на связи.



У нас хорошие были отношения, по сей день у нас отличные отношения. Он сказал, что он за мной следит. Это была для меня большая мотивация выходить, играть и доказывать, что я достоин попасть в сборную.



Первые два сбора меня не вызывали, но Виталий Витальевич (Кафанов) также отмечал, что за мной следят, и надо на дистанции показывать уровень. Я, как сейчас помню, я сидел дома, и я знал, что сегодня объявят списки. Когда увидел свою фамилию, первые эмоции, наверное, никогда не забуду.



Даже вообще абсолютно не важно, что сейчас сборная там нигде не участвует, каких-то больших матчей нет, но для меня было очень важно попасть в сборную России, потому что это прямо мечта детства. И это были такие незабываемые ощущения, когда я увидел свою фамилию в списке и приехал в сборную, — сказал Агкацев в интервью Сослану Дидарову.