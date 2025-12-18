Агкацев — о дебютном вызове в сборную России: «Мечта детства»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.60
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.72
П2
6.92
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.79
П2
7.48
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.72
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.27
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.79
П2
3.26
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.85
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.40
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.65
П2
4.07

Агкацев — о дебютном вызове в сборную России: «Мечта детства»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев вспомнил о своих эмоциях во время дебютного вызова в сборную России.

Источник: РФС

На данный момент вратарь принял участие в четырех встречах в составе национальной команды.

"С раннего детства прямо это была очень большая моя мечта, попасть в сборную России. Я плавно к ней шел. Когда начался прошлый сезон, я прям бредил попасть в сборную России.

Мы начали сезон, я начал полноценно играть, я понимал, что все зависит от меня. Буду показывать уровень, обязательно меня вызовут в сборную. Потому что, тем более, с Виталием Кафановым я хорошо был знаком, мы были на связи.

У нас хорошие были отношения, по сей день у нас отличные отношения. Он сказал, что он за мной следит. Это была для меня большая мотивация выходить, играть и доказывать, что я достоин попасть в сборную.

Первые два сбора меня не вызывали, но Виталий Витальевич (Кафанов) также отмечал, что за мной следят, и надо на дистанции показывать уровень. Я, как сейчас помню, я сидел дома, и я знал, что сегодня объявят списки. Когда увидел свою фамилию, первые эмоции, наверное, никогда не забуду.

Даже вообще абсолютно не важно, что сейчас сборная там нигде не участвует, каких-то больших матчей нет, но для меня было очень важно попасть в сборную России, потому что это прямо мечта детства. И это были такие незабываемые ощущения, когда я увидел свою фамилию в списке и приехал в сборную, — сказал Агкацев в интервью Сослану Дидарову.