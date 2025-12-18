Ричмонд
Карпин пожелал Сафонову закрепиться в основе «ПСЖ»: «Матвей — большой молодец! Гордимся им!»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

Источник: РИА "Новости"

Парижане в серии пенальти победили «Фламенго» (1:1, пенальти — 2:1).

26-летний Сафонов отбил четыре удара в послематчевой серии и стал первым вратарем в истории футбола с четырьмя отраженными пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.

«Матвей — большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык. Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе “ПСЖ”, — сказал Карпин “СЭ”.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Вместе с французской командой он завоевал шесть трофеев. В сезоне-2025/26 российский голкипер провел четыре матча за парижан во всех турнирах.

