Карпин пожелал Сафонову закрепиться в основе «ПСЖ»: «Матвей — большой молодец! Гордимся им!»

Парижане в серии пенальти победили «Фламенго» (1:1, пенальти — 2:1).
26-летний Сафонов отбил четыре удара в послематчевой серии и стал первым вратарем в истории футбола с четырьмя отраженными пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.
«Матвей — большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык. Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе “ПСЖ”, — сказал Карпин “СЭ”.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Вместе с французской командой он завоевал шесть трофеев. В сезоне-2025/26 российский голкипер провел четыре матча за парижан во всех турнирах.