Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.64
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.20
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.64
П2
2.70
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.99
П2
3.41
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.61
П2
2.78
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.81
П2
6.76
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.10
П2
5.29
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.57
П2
2.15
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.50
П2
2.40
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.00
П2
6.10
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.85
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.85
П2
2.95
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.09
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.25
П2
4.20
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.45
X
4.15
П2
1.60
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
12.75
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Мальорка
1
П1
X
П2

Аршавин: «Считаю, что Германии забил я»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о решении ФИФА переписать гол в ворота сборной Германии на Александра Кержакова.

Источник: Getty Images

Товарищеская игра прошла в 2005 году и завершилась со счетом 2:2. Аршавин в ходе голевой атаки прорвался по правому флангу, обыграл Оливера Кана и пробил по воротам — мяч с линии вратарской добил Кержаков. Если РФС подтвердит гол Кержакова, то Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом по голам (31) за сборную.

«Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную — а лучше их двоих [с Дзюбой], чтобы между собой решили спор, кто лучше», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

