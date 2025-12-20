Аршавин: «Считаю, что Германии забил я»

Товарищеская игра прошла в 2005 году и завершилась со счетом 2:2. Аршавин в ходе голевой атаки прорвался по правому флангу, обыграл Оливера Кана и пробил по воротам — мяч с линии вратарской добил Кержаков. Если РФС подтвердит гол Кержакова, то Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом по голам (31) за сборную.
«Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную — а лучше их двоих [с Дзюбой], чтобы между собой решили спор, кто лучше», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».
Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше