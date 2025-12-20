Ричмонд
В РФС прокомментировали решение ФИФА переписать гол Аршавина на Кержакова

В РФС отреагировали на решение ФИФА переписать на Александра Кержакова гол Андрея Аршавина, забитый в игре Германия — Россия.

Источник: Sport24

Товарищеская игра прошла в 2005 году и завершилась со счетом 2:2. На 90-й минуте Аршавин в ходе голевой атаки прорвался по правому флангу, обыграл Оливера Кана и пробил по воротам — мяч с линии вратарской добил Кержаков. Если РФС подтвердит гол Кержакова, то Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом по голам (31) за сборную.

«Рады за Александра, продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ. Поскольку матч был товарищеским, его организатором являлся Немецкий футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, то туда необходимо вносить изменения для вынесения решения», — сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

