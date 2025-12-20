В РФС прокомментировали решение ФИФА переписать гол Аршавина на Кержакова

«Рады за Александра, продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ. Поскольку матч был товарищеским, его организатором являлся Немецкий футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, то туда необходимо вносить изменения для вынесения решения», — сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.