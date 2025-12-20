Карпин о решении ФИФА: «Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где»

«Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где?» — написал Карпин в своем Telegram-канале.
Если РФС согласится с выводами ФИФА, то форвард Артем Дзюба перестанет быть рекордсменом сборной России по количеству голов в ее составе. У Дзюбы и Кержакова станет по 31 мячу за национальную команду. Сейчас на счету Кержакова числится 30 голов за сборную.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше