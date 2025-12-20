Кержаков обратился к Карпину: «Прекрасно за собой слежу. Хотите убедиться — вызывайте в сборную!»

В субботу стало известно, что ФИФА переписала на Александра Кержакова гол Андрея Аршавина, забитый в игре Германия — Россия (2:2) в 2005 году. Кержаков, получив соответствующее письмо от ФИФА, направил запрос в РФС. Если РФС согласится с выводами ФИФА, 43-летний Кержаков, завершивший карьеру еще в 2017 году, сравняется по забитым мячам с лучшим бомбардиром в истории сборной России Артемом Дзюбой. У Кержакова сейчас 30 мячей, у Дзюбы — 31.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже успел в шуточном ключе отреагировать на новость: «Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где».
«Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти 8.5 лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной!» — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.