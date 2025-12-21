Губерниев иронично отреагировал на обсуждение рекорда по голам за сборную России: «Надо поставить три памятника»

«Это сейчас самое главное! Этот спор волнует человечество — Дзюба или Кержаков. Я думаю, что надо поставить три памятника: Дзюбе, Кержакову и еще один, где они будут друг у друга вырывать мячик. Поставить их надо в центре большой спортивной арены “Лужники”», — сказал Губерниев «СЭ».
20 декабря стало известно, что ФИФА рекомендовала переписать на Кержакова гол, записанный на Андрея Аршавина в товарищеском матче против Германии.
В случае, если мяч будет записан на Кержакова, он сравняется по голам за национальную команду с Артемом Дзюбой, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром сборной (31 гол).
И все-таки Кержаков забил Германии в 2005-м. От решения РФС зависит, догонит ли он Дзюбу по голам за сборную.