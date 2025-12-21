Губерниев иронично отреагировал на обсуждение рекорда по голам за сборную России: «Надо поставить три памятника»

«Это сейчас самое главное! Этот спор волнует человечество — Дзюба или Кержаков. Я думаю, что надо поставить три памятника: Дзюбе, Кержакову и еще один, где они будут друг у друга вырывать мячик. Поставить их надо в центре большой спортивной арены “Лужники”», — сказал Губерниев «СЭ».