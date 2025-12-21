Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Кальяри
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.23
П2
3.90
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.17
П2
1.69
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.16
П2
3.32
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.35
П2
3.85
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.65
П2
1.84
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.80
П2
3.38
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
10.25
П2
1.15
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.35
П2
3.75
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.52
П2
2.12
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.51
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2

Кержаков привел текст письма ФИФА об авторстве гола в матче с немцами

Ранее стало известно, что он обратился в ФИФА с целью уточнения авторства второго гола сборной России в матче против команды Германии, который состоялся в 2005 году.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков в своем Telegram-канале привел отрывок из письма Международной федерации футбола (ФИФА) об авторстве второго гола российской сборной в товарищеском матче с командой Германии 8 июня 2005 года (2:2).

«По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 2 декабря в переводе на русский: “Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Кержакову. В случае подобных запросов мы рекомендуем Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр”», — написал Кержаков.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в товарищеском матче со сборной Германии, который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Кержаков. В случае если РФС признает это решение, на счету Кержакова будет 31 гол за сборную России, он будет делить первое место с Артемом Дзюбой.

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин в разговоре с ТАСС заявил, что Кержаков действительно обращался в ФИФА с целью уточнения авторства гола, однако отметил, что организатором игры был Германский футбольный союз, поэтому для изменения статуса бомбардиров сборной России необходимо дождаться изменений в протоколе. 19 марта 2025 года сборная России в Москве обыграла команду Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче. Дзюба забил третий мяч в игре, который стал для него 31-м в составе национальной команды. На данный момент на счету Кержакова 30 голов.

Кержакову 43 года, он завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Кержаков выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В «Севилье» он выиграл Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы), Кубок и Суперкубок Испании.