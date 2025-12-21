Кержаков привел текст письма ФИФА об авторстве гола в матче с немцами

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин в разговоре с ТАСС заявил, что Кержаков действительно обращался в ФИФА с целью уточнения авторства гола, однако отметил, что организатором игры был Германский футбольный союз, поэтому для изменения статуса бомбардиров сборной России необходимо дождаться изменений в протоколе. 19 марта 2025 года сборная России в Москве обыграла команду Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче. Дзюба забил третий мяч в игре, который стал для него 31-м в составе национальной команды. На данный момент на счету Кержакова 30 голов.