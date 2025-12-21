Азиатская футбольная конфедерация объявила о создании Лиги наций

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о создании Лиги наций, турнира для национальных сборных, сообщается на сайте организации.
Конкретные даты запуска турнира не называются, однако уточняется, что соревнование планируется провести в ближайшее время. Также отмечается, что матчи Лиги наций АФК будут проводиться в окна Международной федерации футбола (ФИФА).
«Вводя структурированную платформу соревнований со стабильным календарем и четкими спортивными стимулами, мы стремимся обеспечить проведение матчей высокого качества, одновременно решая логистические и финансовые проблемы, с которыми сталкиваются национальные сборные», — заявил генеральный секретарь АФК Датук Сери Виндзор Джон.
Лига наций под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводится с 2018 года. Больше всего титулов завоевала сборная Португалии, которая выиграла первый и последний розыгрыши соревнования.