Представитель Дзюбы обвинил Кержакова в хайпе: Александр умело парировал

«Видел пост — перевод какого-то письма. Там написано, что это перевод с английского. Думаю, среди 1,5 тысячи подписчиков его канала нашлись бы люди, которые поняли бы английский текст. Если действительно есть какие-то бумаги, то призываю их обнародовать, а далее — понять официальную позицию РФС, будут ли они обращаться в Немецкий футбольный союз. Я всегда выступаю за движуху в медиа, за какие-то PR-истории, но на данный момент влезать в это не хотелось бы. Артем в любом случае безотносительно рекордов и количества голов Кержакова всегда говорил о том, что испытывает огромную гордость от игры за сборную России и всегда готов туда вернуться», — добавил Леонид.