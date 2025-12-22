Представитель Дзюбы обвинил Кержакова в хайпе: Александр умело парировал

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, резко отреагировал на попытки Александра Кержакова оспорить авторство одного из голов за сборную России. По его мнению, активность лучшего бомбардира за всю историю «Зенита» связана с отсутствием тренерской работы.
Отрывок из письма ФИФА
20 декабря журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил: ФИФА подтвердила, что автором второго гола в товарищеском матче с Германией (2:2), который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Кержаков.
Если на него в итоге перепишут это результативное действие, то Дзюба лишится лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды. Сейчас у Артема 31 мяч за сборную, у Александра — 30.
На следующий день Кержаков в своих соцсетях опубликовал отрывок из письма ФИФА:
— По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 2 декабря в переводе на русский: «Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Кержакову. В случае подобных запросов мы рекомендуем Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр», — написал Александр.
Ответ Гольдмана
После этого в медиаполе появился Гольдман. Представитель Дзюбы усомнился в подлинности опубликованного Кержаковым письма, назвав историю вбросами и призвав обнародовать официальные бумаги.
«Насколько я понимаю, до недавнего времени Александр претендовал на пост главного тренера “Урала” и очень хотел вернуться к тренерской деятельности. Но после того, как была выбрана не его кандидатура, у Кержакова появилось много свободного времени, и он, видимо, решил заняться хайпом. Плюс появились грамотные пиарщики и юристы, которые пытаются раздуть эту историю», — цитирует его «Матч ТВ».
По словам Гольдмана, участвовать в этом на данном этапе не хотелось бы, потому что пока это только вбросы.
«Видел пост — перевод какого-то письма. Там написано, что это перевод с английского. Думаю, среди 1,5 тысячи подписчиков его канала нашлись бы люди, которые поняли бы английский текст. Если действительно есть какие-то бумаги, то призываю их обнародовать, а далее — понять официальную позицию РФС, будут ли они обращаться в Немецкий футбольный союз. Я всегда выступаю за движуху в медиа, за какие-то PR-истории, но на данный момент влезать в это не хотелось бы. Артем в любом случае безотносительно рекордов и количества голов Кержакова всегда говорил о том, что испытывает огромную гордость от игры за сборную России и всегда готов туда вернуться», — добавил Леонид.
Кержаков отреагировал на комментарий Гольдмана, опубликовав отрывок из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». В нем герой Михаила Боярского несколько раз произносит фразу: «Бумагу, сударь. Бумагу!».
«Гольдман требует оригинал письма из ФИФА!» — подписал пост Александр.
«Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым»
Ранее в РФС заявили, что Немецкий футбольный союз как организатор той товарищеской встречи должен принять решение по поводу того, переписывать ли на Кержакова гол.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин написал в соцсетях: «Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где».
Сам Александр отшутился: «Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти восемь с половиной лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной!».
Аршавин в разговоре с «СЭ» предложил решить все на футбольном поле: «Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную — а лучше их двоих [с Дзюбой], чтобы между собой решили спор, кто лучше».
Сейчас на счету Кержакова — 30 голов в 91 матче за сборную России. Пока официально лучшим бомбардиром в истории национальной команды является Дзюба с 31 мячом в 56 играх. Последний раз Артем отличился 19 марта 2025-го в товарищеском матче против Гренады (5:0) и больше не вызывался.
Автор: Егор Сергеев