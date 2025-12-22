Сборная России закончила год на 33-м месте в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1524,52 балла. Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидирует сборная Испании, далее идут команды Аргентины и Франции.
Рейтинг ФИФА, версия от 22 декабря:
- 1 (1). Испания — 1877,18 очка;
- 2 (2). Аргентина — 1873,33;
- 3 (3). Франция — 1870;
- 4 (4). Англия — 1834,12;
- 5 (5). Бразилия — 1760,46;
- 6 (6). Португалия — 1760,38;
- 7 (7). Нидерланды — 1756,27;
- 8 (8). Бельгия — 1730,71;
- 9 (9). Германия — 1724,15;
- 10 (10). Хорватия — 1716,88…
- 33 (33). Россия — 1524,52.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 19 января.
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Валерий Карпин
Николас Кордова
Голы
Чили
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
Статистика
Россия
Чили
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
2
2
Угловые
6
3
Фолы
5
17
Офсайды
1
2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти